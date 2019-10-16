РИАМО - 16 окт. В столичном районе Басманный началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Объект возведут на улице Бауманская, владение 47/1.

«Уже выполнены работы подготовительного периода, в настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство будет осуществляться по индивидуальному проекту. Внешний облик здания будет полностью соответствовать исторической застройке района. В доме будет 274 квартиры, общая жилая площадь составит 15 тысяч квадратных метров. Пять квартир оборудуют для маломобильных людей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут около 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.