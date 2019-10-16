РИАМО - 16 окт. В Московской области могут создать систему отдельного сбора органической фракции, таких как остатки пищи и продукты, первые баки для сбора органики могут появиться в городах региона уже в 2020 году, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Я хочу поставить для себя цель в следующем году начать создавать систему отдельного сбора органики. Это еще 1,5 миллиона тонн мусора не поедет на полигоны, если мы с вами наладим систему, при которой у нас появится сбор органики», - сказал Хромушин.

Он добавил, что, если решение по размещению этих контейнеров будет оперативно выработано, они могут появиться уже в 2020 году.

В 2019 году Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. Сейчас на контейнерных площадках в регионе мусор собирают в серых баках для смешанных отходов и в синих баках для предварительно разделенного жителями «сухого» мусора (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.