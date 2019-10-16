РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 окт. Сотрудники полиции в рамках операции «Подросток – игла» до 18 октября проверят магазины и объекты общественного питания в Балашихе и Реутове, где выявят факты продажи сигарет и алкоголя несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«С 15 по 18 октября 2019 года сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» на территории обслуживания проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-Игла» Полицейские выявят факты продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции в магазинах и на объектах общественного питания, а также вовлечения их в потребление сигарет и алкоголя», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции также проведут профилактические рейды в местах массового отдыха молодежи.

«Целью проведения данного мероприятия является профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков, а также совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», – отмечается в материале.

Полицейские просят жителей сообщать обо всех фактах употребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними по следующим телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское» – 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09 или 112.