РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Возможное загрязнение реки Липки сточными водами предотвратили в подмосковном Красногорске по настоянию министерства экологии и природопользования региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора провели рейд в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск. Поводом стало обращение местного жителя, который сообщил о возможном загрязнении реки Липки в районе спортивно-развлекательного комплекса «Ильинка-Спорт».

«В ходе рейда сотрудники министерства обнаружили две трубы неизвестного происхождения, выведенные в акваторию Липки. На момент осмотра сброса сточных вод не было, однако в результате сильных дождей или снеготаяния река могла бы загрязняться ливневыми стоками. Существовала также вероятность нелегальной врезки в трубопровод и сброса в Липку бытовых или промышленных стоков», – говорится в сообщении.

Минэкологии направило обращение в территориальное управление Ильинское с требованием ликвидировать источник возможного загрязнения реки. В настоящее время обе трубы затампонированы.

«Ранее сообщалось, что Минэкологии оштрафовало компанию «Лагуна-ГРИН» на 185 тысяч рублей за сброс неочищенных сточных вод в приток Липки в районе деревни Бузланово», – отмечается в сообщении.

Инспекторы эконадзора продолжают мониторинг состояния водных объектов в Красногорске.