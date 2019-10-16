РИАМО – 16 окт. Проектирование животноводческого комплекса с сыродельней ведется в Рузе, здесь можно будет продегустировать свежую продукцию в специальном зале, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«За прошедшую неделю в Подмосковье для целей проектирования выдано почти 400 градостроительных планов земельных участков, из которых 30% – под объекты нежилого назначения», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что из числа выданных за неделю градпланов под проектирование нежилых объектов, есть несколько крупных. Например, в городском округе Руза в настоящее время ведутся работы по проектированию животноводческого комплекса с размещением фермы для содержания дойного стада уникальных для России коз альпийских пород, а также овец на 300 голов.

«В рамках проекта будет реализован цех по производству натуральных сыров, уникального по своим свойствам масла из козьего молока и других молочных продуктов с использованием инновационного высокотехнологичного итальянского оборудования, а также хранилище для созревания сыров разных сортов, административные здания», – пояснил Гордиенко.

Примечательно, что на базе фермы также появится и школа сыроделия, которую можно будет не только посетить, но и продегустировать натуральную продукцию.

Кроме того, в городском округе Подольск планируется к реализации производственно-складское здание ориентировочной площадью 25 тысяч квадратных метров. В рамках проекта будет создано порядка 50 новых рабочих мест.

По статистике, из более, чем 140 ГПЗУ под объекты нежилого назначения порядка 25% приходится на производственный функционал, 21% – на торговлю и склады.

«Инвестиционный климат Московской области постоянно улучшается. С начала текущего года выдано порядка 6 тысяч градпланов под нежилые объекты, для сравнения за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 4,4 тысячи, рост показателя почти 30%. Важно, что регионе планируются к реализации высокотехнологичные производства, в том числе и сельскохозяйственной направленности, что в будущем позволит увеличить агропродовольственный потенциал Подмосковья», – подчеркнул Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ с 7 по 11 октября стали городские округа Наро-Фоминский, Солнечногорск и Ленинский.