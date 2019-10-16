РИАМО - 16 окт. До конца года в Подмосковье планируется ввод в эксплуатацию трех комплексов по переработке отходов (КПО) в городских округах Клин, Егорьевск и Коломенский, всего в регионе началось строительство семи новых комплексов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Мячково» мы на этой неделе делаем тестовый запуск на сухой фракции. Я думаю, что до конца ноября мы его запустим. Аналогичный срок по КПО в Егорьевске. «Алексинский карьер» - строительная готовность завершена, мы занимаемся оформлением документов», - сказал Хромушин.

На данный момент на стадии строительства в Московской области находятся семь КПО в Кашире, Коломне, Рузе, Можайске, Егорьевске, Клину и Сергиевом Посаде.

Также с начала года в эксплуатацию введены три КПО - в городских округах Серебряные Пруды, Рошаль и Зарайск.

С этого года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор собирают в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.