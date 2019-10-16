РИАМО - 16 окт. Мосгорсуд оставил под арестом заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы об избрании в отношении Владимира Александрова меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2019 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Басманный суд 2 октября арестовал Александрова на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Его обвиняют в хищении 250 миллионов рублей в рамках оказания авиакомпании сторонних юридических услуг. Работы по контрактам фактически выполняли сотрудники юрдепартамента «Аэрофлота», а выделенные деньги были перечислены на счета привлеченных адвокатов и в последствии похищены.

По делу также арестованы председатель адвокатской коллегии «Консорс» Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и экс-руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.