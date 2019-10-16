РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Городской округ Красногорск стал одним из лидеров региона по количеству получателей субсидии по мерам поддержки социально ориентированного малого бизнеса из бюджета Московской области, сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

В подмосковном Красногорске в среду прошел форум социальных предпринимателей Подмосковья. В мероприятии приняли участие Карисалова, глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, глава Гарантийного фонда МО Лариса Лукина, заместитель исполнительного директора фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» Евгений Рахновский и предприниматели.

«Порядка 500 компаний подали заявки на получение субсидии из регионального бюджета в текущем году. Каждый год несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса из Красногорска получают субсидии по мерам поддержки социально ориентированного малого бизнеса», – сказала Карисалова.

Она уточнила, что Красногорск по этому показателю является одним из лидеров в регионе.

«Самое большое количество получателей субсидий социально ориентированному бизнесу – это Красногорск. Мало того, в Красногорске есть муниципальная программа поддержки малого бизнеса», – подчеркнула Карисалова.

Она отметила, что в регионе объем средств на поддержку социального предпринимательства в 2019 году составил 100 миллионов рублей. В 2018 году региональные меры поддержки получили 79 субъектов малого и среднего предпринимательства.