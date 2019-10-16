РИАМО – 16 окт. В Москве состоится торжественная церемония вручения удостоверения к медали «Золотая звезда» семье Дмитрия Кузнецова, который был посмертно награжден ею в 1941 году, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Удостоверение к высшей награде Советского Союза будут вручаться впервые в практике военного комиссариата Москвы, сотрудники которого провели работу по розыску данных о награждении и семьи героя», – отмечается в сообщении.

Родившийся в 1903 году в Смоленской области Дмитрий Кузнецов проходил военную службу с 1925 года, после окончания Военной академии имени Фрунзе назначен командиром 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии

С июня 1941 года он был на фронтах Великой Отечественной войны. 28 июля 1941 года в ходе Смоленского сражения майор Кузнецов, руководя действиями вверенного полка по отражению атак противника, был ранен в плечо, но остался в строю, был вторично ранен, но продолжил командовать полком до последней минуты жизни.

За мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками Кузнецову присвоили посмертно звание Героя Советского Союза.

Кадровые органы Западного военного округа совместно с военными комиссариатами продолжают работу по предоставлению ранее не врученных государственных наград участникам боевых действий или удостоверений к медалям и орденам – родственника ветеранов.

«За последние годы военкомат Москвы передал свыше 700 наград или удостоверений к ним», – подчеркнул военный комиссар Виктор Щепилов.