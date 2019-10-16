РИАМО - 16 окт. К ноябрю в Московской области планируется установить около 30 тысяч контейнеров по раздельному сбору мусора, из них около 24 тысяч предназначены для сбора пригодного для переработки мусора, говорится в материалах к пресс-конференции заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина, которая прошла в РИАМО.

«К ноябрю запланировано установить около 30 тысяч контейнеров. Большая часть из планируемых к установке контейнеров - 24 тысячи - синие, то есть предназначены для сбора пригодного для переработки мусора», - говорится в сообщении.

К концу года в Московской области будет установлено около 95 тысяч контейнеров нового образца для раздельного сбора мусора. С начала года в регионе установили около 63 тысяч контейнеров.

В этом году Подмосковье перешло на новую схему обращения с отходами. В регионе действует двухконтейнерная система сбора мусора, благодаря чему в текущем году уже около 1 миллиона тонн было направлено на вторичную переработку и не попало на полигоны.