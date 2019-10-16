РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Салават Юлаев» из Уфы в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между клубами «Витязь» и «Салават Юлаев» проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 15 октября. Игру посмотрели свыше 4,4 тысячи зрителей.

«Подольские «Витязи» играют в нынешнем чемпионате так, что даже в будни в подольские трибуны заполнены. По игре мы не уступили. Впрочем, нашелся в составе уфимцев нападающий Никита Сошников. Два его броска предрешили исход матча. Итог встречи: 1:2 в пользу гостей», – говорится в сообщении.