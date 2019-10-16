РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 окт. Публичные слушания по проекту бюджета Балашихи на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов пройдут в многофункциональном центре городского округа 18 ноября, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Вопрос проведения публичных слушаний по проекту бюджета обсудили на заседании совета депутатов Балашихи в среду.

«На сегодняшнем заседании совета депутатов Балашихи мы рассмотрели около 11 вопросов. Прежде всего, это проведение публичных слушаний по бюджету на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, мероприятие состоится в многофункциональном центре Балашихи 18 ноября», – сказал председатель совета депутатов округа Геннадий Попов.

Он отметил, что также было принято решение о проведении публичных слушаний по изменению устава, приведению его в соответствие с федеральным законодательством. Они пройдут в МФЦ 27 ноября.

Попов добавил, что в ходе заседания также обсудили ряд вопросов о приеме-передаче в муниципальную собственность бесхозных дорог, которые представил комитет по управлению имуществом администрации Балашихи. Кроме того, приняли из федеральной в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в микрорайоне Дзержинского.

В ходе заседания депутаты также заслушали отчет молодежного парламента образовательных учреждений Балашихи. Этот проект реализуется в городском округе в течение 12 лет. На его реализацию в 2019 году выделили 2 миллиона рублей. В проекте участвуют 44 школы, молодежный парламент насчитывает 96 делегатов.