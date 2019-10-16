РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 окт. Молодогвардейцы в Королеве собрали более 800 подписей против «наливаек» в жилых домах, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Королеве завершилась акция против «наливаек», в ходе которой активисты собирали подписи против наличия магазинов, торгующих алкогольными напитками в розлив и на вынос на первых этажах многоквартирных жилых домов. С 7 по 13 октября по всей Московской области «Единая Россия» совместно с Всероссийской организацией «Трезвая Россия» и «Молодой Гвардией Единой России» провели серию пикетов, нацеленных на то, чтобы узнать мнения граждан относительно инициативы по закрытию «наливаек» на первых этажах жилых домов.

«В поддержку соответствующего законопроекта мы собрали более 800 подписей. Опрос показал, что жители отнеслись к такой инициативе положительно, так как хотят изменений для города в лучшую сторону. Многие указывали адреса заведений, которые доставляют им неудобства. Все эти адреса будут обязательно переданы в партию «Единая Россия» и там уже будет даваться оценка их деятельности в правовом поле. Молодая Гвардия выступает за здоровый образ жизни и против данных заведений», – сказал руководитель королевского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Гладышев.

Согласно законопроекту о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, заведения, расположенные в жилых домах, смогут продавать алкоголь, только если в магазине оборудован зал для посетителей площадью более 20 квадратных метров.