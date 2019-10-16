РИАМО - 16 окт. Строительство перинатально-кардиологического центра завершается на территории городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова №67 в столичном районе Хорошево-Мневники, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Перинатальный центр возводится за счет городского бюджета на улице Саляма Адиля, владение 2/44, на месте устаревшего здания роддома, построенного в 1950-х годах.

«В Мосгосстройнадзор подано извещение об окончании строительно-монтажных работ, проведена итоговая проверка, выданы замечания для устранения. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию до конца этого года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Площадь здания составит 51,7 тысячи квадратных метров, центр будет рассчитан на 330 коек. Планируется, что в медучреждении будет приниматься до 20 тысяч родов в год – это самое большое число в Москве.

В составе центра откроются приемные и выписные отделения, акушерский стационар, педиатрический блок, консультативно-диагностический центр для женщин и консультативно-диагностический центр динамического наблюдения детей раннего возраста.

Это будет один из самых крупных и современных перинатальных центров для рождения детей с патологиями сердца. Здание будет отвечать современным международным требованиям, включая возможность совместного пребывания матери с ребенком в одной палате.