РИАМО - 16 окт. До конца 2019 года по программе «Мой подъезд» в Подмосковье отремонтируют около 4 тысяч подъездов, с начала года работы провели уже в 10,5 тысячах подъездов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд» реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями.

«С начала программы «Мой подъезд» было отремонтировано более 78 тысяч подъездов. До конца 2019 года у нас стоит задача ремонта порядка 14,5 тысяч подъездов, из которых 10,5 уже отремонтировано», - сказал Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.