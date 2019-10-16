РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 окт. Пенсионеры Домодедова посетили экскурсию по местам боевой славы в рамках проекта «Активное долголетие», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В городском округе Домодедово реализуется ряд программ для пенсионеров в рамках проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие».

«Одной из них стала экскурсия 15 октября по местам боевой славы, приуроченная к предстоящему празднованию 75-й годовщины Великой Победы», – говорится в сообщении.

Экскурсия для 15 пенсионеров была организована советом ветеранов Домодедова при поддержке управления соцзащиты населения округа. Экскурсоводом был ветеран военной службы, руководитель общества «Домодедовский краевед» Виктор Ведешкин.

«Тур стартовал у обелиска Славы воинам-домодедовцам в микрорайоне Центральный. Домодедовские пенсионеры посетили мемориал Великой Отечественной войны на улице Заборье в микрорайоне Востряково. Здесь их встретили учащиеся Заборьевской средней общеобразовательной школы, члены военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – добавляется в материале.

В селе Растуново участники экскурсии посетили Историко-художественный музей имени Б.И. Тимофеева, а в селе Степыгино – место крушения самолета Героя Советского Союза Виктора Талалихина и дом, в котором легендарный летчик отдыхал после аварийной посадки.

Всего в ходе экскурсии пенсионеры посетили памятные места в семи населенных пунктах Домодедова.