РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Обслуживающие жилой фонд организации Люберец до 21 октября могут подать заявки на участие в конкурсе «Лучший подъезд-2019», сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы стартует конкурс «Лучший подъезд-2019». Принять участие в нем могут организации, обслуживающие жилищный фонд на территории округа. Заявки на участие можно подать до 21 октября», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что проведение конкурса поможет сформировать у жителей бережное отношение к дому и подъезду. Кроме того, он призван повысить качество выполняемых ремонтных работ. Конкурс пройдет в двух номинациях – «Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей» и «Лучший отремонтированный подъезд».

«Лучшие подъезды муниципального этапа конкурса будут представлены на областном уровне», – подчеркнул Ружицкий.

Заявки на участие необходимо подать по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, кабинет №229.

Положением о конкурсе размещено на официальном сайте администрации городского округа Люберцы: люберцы.рф.