РИАМО - 16 окт. В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) посетители смогут дать ненужной вещи новую жизнь и обменять одежду, украшения, а также предметы интерьера совершенно бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В субботу, 19 октября, с 13:00 до 17:00 в павильоне МЦД пройдет «своп» – это новый формат встреч, когда происходит обмен вещами. Мы рады, что павильон МЦД в который раз станет площадкой для необычной акции, которая заставит задуматься современных людей об их образе жизни и отношению к вещам», – говорится в сообщении.

Все желающие могут прийти со своей вещью и найти неплохую альтернативу, обменяв ее. Вещи для обмена должны быть чистые, в хорошем состоянии. Обменивать можно одежду, сумки, рюкзаки, настольные игры, телефоны, будильники и многое другое.

Павильон находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 9:00 до 21:00. Вход свободный.