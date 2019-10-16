РИАМО – 16 окт. Надземный пешеходный переход построят через железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги, которая войдет в состав первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1 Одинцово – Лобня), говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Сейчас жители пересекают Дмитровское шоссе на светофоре в районе улицы Всеволода Вишневского, а через ж/д пути перебегают стихийно. Запуск первого диаметра сократит интервал движения поездов в среднем до 5 минут и сделает такие перемещения крайне неудобными. Реализация проекта по созданию современного надземного перехода в зоне МЦД-1 позволит жителям беспрепятственно пересекать не только участок железной дороги, но и оживленное Дмитровское шоссе», – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что новый переход соединит Дмитровское шоссе с улицей Яблочкова вблизи дома №3, и свяжет между собой два больших микрорайона: Тимирязевский и Бутырский.

«Семьи с детьми смогут без риска попадать в Гончаровский парк, к спортивной школе №86, поликлиникам. А благодаря встроенным лифтам, надземный переход станет доступен и маломобильным категориям населения», – дополнил заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект столицы, который позволит соединить радиальные направления железной дороги и пустить электропоезда через самый центр Москвы.

Первоочередные диаметры планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года, они соединят Смоленское и Савеловское направления (МЦД-1 Одинцово – Лобня) и Курское с Рижским (МЦД-2 Подольск – Нахабино). В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.