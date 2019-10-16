РИАМО - 16 окт.

С 2014 года по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в 11 тысячах жилых зданий, всего в регионе планируется отремонтировать более 40 тысяч домов, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Самые топовые письма, которые ко мне всегда приходили, - это две темы: «у нас течет кровля» и «у нас безобразная вода из крана». Сегодня по программе капитального ремонта более 11 тысяч домов уже отремонтировано», - сказал Хромушин.

Всего в программе капремонта участвуют более 44 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье. Помимо прочего, в них будет обновлено лифтовое оборудование.

«Сегодня мы устанавливаем лифты, которые управляются частотно-регулированными адаптерами, которые экономят жителям 30% энергии, которую раньше потребляли лифты», - добавил Хромушин.

Всего в 2019 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 2,6 тысячи домов, благодаря чему жилищные условия улучшатся у более чем 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания или предложения можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона на сайте.