РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Полицейские в Люберцах напомнили школьникам об ответственности за употребление и распространение наркотических средств в ходе встречи, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Андреем Сухаревым посетили школу №53 поселка Октябрьский, где организовали и провели с учениками 8 и 9 классов профилактическую беседу об ответственности за употребление и распространение наркотических средств. Школьникам показали тематический фильм, рассказывающий о стадиях наркозависимости, пагубном воздействии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека», – говорится в сообщении.

Оперуполномоченный отдела наркоконтроля МУ МВД России «Люберецкое» побеседовал с ребятами о наркомании, распространении наркотических средств и психотропных веществ, признаках и последствиях употребления наркотиков. Особое внимание в ходе беседы уделили уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, объяснили учащимся основные правила, которыми необходимо руководствоваться при обнаружении фактов потребления и распространения наркотических средств.