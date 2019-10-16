РИАМО – 16 окт. Ученик Давыдовского лицея Кирилл Суслов был отмечен знаком «Юнармейская доблесть» за существенный вклад в развитие военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщил представитель администрации городского округа Ликино-Дулево.

Юнармейцы Орехово-Зуевского округа 15 октября побывали на открытии первого в Московской области Дома «Юнармии».

«Юнармеец военно-патриотического клуба «Прометей» Давыдовского лицея, неоднократный призер и победитель областных и всероссийских соревнований и конкурсов, участник акций и мероприятий военно-патриотической направленности, член поискового отряда «Спектр» Кирилл Суслов был награжден знаком «Юнармейская доблесть» 1-й степени», – сказал представитель.

Награду Суслову вручил первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Виктор Бусловский.

Школьник также получил благодарность за личный вклад в развитие местного отделения «Юнармии» и активное участие в юнармейских мероприятиях, ее вручил начальник штаба Регионального отделения ВВПОД Александр Легков.