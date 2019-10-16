РИАМО - 16 окт. В Москве задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на водителя автомобиля, остановившегося на сфетофоре, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что фигурант совместно с неустановленными соучастниками, передвигаясь на автомобилях Nissan и Audi, подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю «УАЗ» таким образом, чтобы у него не было возможности покинуть данное место. После чего злоумышленник разбил стекло передней правой двери автомобиля «УАЗ» топором и <…> похитил его куртку и личные вещи», - говорится в сообщении.

Злоумышленник угрожал своей жертве применением насилия. В то же время его поддельник разбил противоположное стекло молотком и выстрелил в водителя.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящий момент расследование продолжается.

Задержанный подозреваемый был заключен под стражу. Дело направили в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.