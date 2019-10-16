РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Управляющая компания «Корпорация Альянс» вернула жителям одного из домов поселка Октябрьский подмосковных Люберец свыше 2,2 миллиона рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

При проверке обращения жителей дома №1 корпус 2 по Школьной улице Западного микрорайона в поселке Октябрьский госжилинспекторы выявили, что УК не провела обязательную ежегодную корректировку платежей за отопление по итогам 2018 года. «Корпорация Альянс» получила предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев. По истечении установленного срока управляющая компания отчиталась об исполнении.

«Управляющая компания «Корпорация Альянс» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы за отопление жителям дома №1 корпус 2 по Школьной улице Западного микрорайона в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Точная сумма возврата жителям 672 квартир составила 2 миллиона 249 тысяч рублей – в среднем 3,2 тысячи рублей на квартиру», – говорится в сообщении.

Жилищное законодательство предполагает, что платежи выставляются ежемесячно равными долями по итогам прошедшего года. Затем проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что управляющие организации обязаны провести сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя к ним.

«Если обнаруживается ошибка – документы с верными суммами должны быть выданы немедленно. Чаще всего так и происходит. Если же УК не идет навстречу – можете писать обращение в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», – подчеркнула она.