РИАМО – 16 окт. Столичное метро назвали единственной безубыточной подземкой в России, в связи с этим в развитии транспортной системы страны будут расставлены иные приоритеты, передает «Интерфакс».

Накануне сотрудники министерства транспорта РФ заявили, что операционно метро убыточно практически по всей стране.

По этой причине ведомство предложило развивать в регионах наземный транспорт, в том числе автобусы на газомоторном топливе и скоростной трамвай.

«По метрополитену в настоящее время в бюджете учтена только поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена. Что касается других городов, на самом деле у нас на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москве», – сказал первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Кроме того, комментируя вопрос об отсутствии госпрограммы строительства метро в городах-миллионниках, он пояснил, что вложение средств в строительство подземки настолько затратно, что «никакой город или регион, кроме одного это дело не тянет».

Алафинов подчеркнул, что даже в Санкт-Петербурге, где планы менее амбициозны, чем в Москве, метрополитен операционно убыточен.

«С точки зрения тематики развития метрополитена, там, где оно когда-то развивалось, в советское и уже в российское время, наверное, трамвай – это будет более правильный выход», – разъяснил он.

В связи с этим Минтранс выдвинул иные приоритеты в госпрограмме развития транспортной системы и нацпроекте.

Так, с 2020 года предусмотрено выделение 20 миллиардов рублей внутри нацпроекта БКАД (проект безопасных и качественных автодорог – ред.) на поддержку регионов по замене автобусного парка, автобусами на газомоторном топливе.

Также ведомство совместно с Минфином займутся разработкой схемы развития в регионах лизинговых схем с участием ВЭБа и ГТЛК, в частности, по проекту скоростного трамвая.

«Прямой поддержки проекта скоростного трамвая в комплексном плане нацпроекта нет, но отдельные механизмы развития скоростного трамвая в городах предусмотрены с участием инвесторов. В частности, такой проект сейчас реанимируется в Московской области», – добавляется в материале.

Один из таких проектов хотят презентовать на транспортном форуме в Екатеринбурге в ноябре.