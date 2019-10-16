РИАМО - 16 окт. В Московской области начал работу III всероссийский патриотический межнациональный лагерь «Поколение», в ДОЛ «Литвиново» приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей России.

Для ребят подготовлена программа, насыщенная интересными событиями. Их ждут встречи с политиками, общественными деятелями, артистами, спортсменами, а также мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, выступлениям на публике.

«Секретами своего профессионального успеха поделятся и ответят на вопросы участников Герой России, космонавт Олег Артемьев, чемпион мира по шахматам и депутат Государственной думы Анатолий Карпов, олимпийский чемпион-баскетболист Сергей Тараканов, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, актриса и телеведущая Юлия Зимина», – отмечается в сообщении

В течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут снимать короткометражные фильмы на межнациональную тематику, авторов лучших наградят на церемонии закрытия.

«Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества. Главный результат таких специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты», – подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Учебная программа лагеря включает практические занятия по командообразованию, эффективным коммуникациям, деловые игры и дебаты, спортивные мероприятия.

Каждый вечер будет посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России. Участники будут петь на своих родных языках, исполнять национальные танцы.

Завершится лагерь большим концертом и награждением авторов лучших короткометражек. Церемония закрытия пройдет 21 октября в 13:00 в особняке на Волхонке (Москва, Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).