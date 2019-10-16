РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. В среду в подмосковном Красногорске подписали трехстороннее соглашение о создании Центра медиации, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В молодежном центре Красногорска состоялся форум предпринимателей Подмосковья. Помимо Хаймурзиной, в мероприятии приняли участие замминистра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, руководитель центра медиации Подмосковья Мария Светлова и другие. Соглашение подписали Хаймурзина, Светлова и руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в горокруге Красногорск Денис Французов.

«Сегодня (16 октября – ред.) мы подписали уникальный документ – трехстороннее соглашение между администрацией, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональным центром медиации о создании в Красногорске центра медиации», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что судебные тяжбы занимают много времени и требуют привлечения сил и средств. В настоящее время в РФ ведется большая работа и в законодательство вносятся изменения, которые определяют процесс медиации – досудебного урегулирования споров.

«Медиация позволяет на нейтральной площадке провести процедуру досудебного урегулирования споров. Есть медиаторы, в Подмосковье они в основном представлены адвокатами Московской областной коллегии адвокатов, у которых подписано соглашение с уполномоченным по правам предпринимателей и министерством инвестиций и инноваций», – пояснила Хаймурзина.