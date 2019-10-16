На ближайшем заседании Московская городская Дума рассмотрит в первом чтении столичный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Проект одобрен московским правительством во вторник, 15 октября, и передан в Мосгордуму. Принять бюджет должны до 1 декабря. РИАМО рассказывает, на что в столице планируют потратить бюджетные средства и что изменится в бюджете по сравнению с прошлым годом.

На льготы и пенсии

Проект нового бюджета «обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На расходы социального характера предусмотрено более половины расходов бюджета — 53,3 %, или около 1,7 триллиона рублей в год. К ним относятся социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, а также отдельные мероприятия других госпрограмм.

На социальную поддержку жителей столицы в денежной и натуральной форме в бюджете запланировано 495,3 миллиарда рублей, это на 19% больше, чем в прошлом году. В эту цифру входят 157,4 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам. Напомним, что минимальный размер пенсии в Москве с сентября 2019 года составляет 19,5 тысячи рублей в месяц. Ее получают пенсионеры, зарегистрированные в столице более десяти лет.

На 5,6% в 2020 году планируют увеличить размеры пособий и компенсационных выплат для граждан старшего поколения. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 22,4 миллиарда рублей.

В проекте бюджета запланировано финансирование льгот на оплату услуг ЖКХ на 25,5 миллиарда рублей. Семьям с низкими доходами в следующем году столичное правительство планирует предоставить субсидии на общую сумму 21,9 миллиарда рублей. Сейчас льготами по оплате услуг ЖКХ и жилищными субсидиями пользуются более четырех миллионов москвичей.

На обеспечение бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и других льготников в 2020 году запланировано более 125 миллиардов рублей. Действие льгот распространяется и на поезда Московского центрального диаметра.

Не забыли и про программу «Московское долголетие», которая действует в столице с 2018 года. Она предусматривает бесплатные творческие кружки, спортивные секции и образовательные лекции для граждан старше 55 лет и будет профинансирована в 2020 году на 5 миллиардов рублей.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году хотят выделить 2,4 миллиарда рублей из городского бюджета.

Льготникам, которым полагается бесплатный отдых в санаторно-курортных учреждениях, в следующем году планируют предоставить путевки на сумму 7,7 миллиарда рублей. 85% из них хотят выделить из городского бюджета, остальное — федеральные средства.

Адресная социальная помощь для столичных жителей старшего поколения, ветеранов, инвалидов и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году предусмотрена в объеме 6,5 миллиарда рублей.

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На бесплатные лекарства, диспансеризацию и ремонт больниц

Столичным правительством декларируется направленность нового бюджета на повышение доступности и качества медицинской помощи горожанам.

С учетом средств ОМС запланированы расходы на здравоохранение в объеме более 700 миллиардов рублей в 2020 году. По программе «Развитие здравоохранения» предусмотрено увеличение объема прямых расходов бюджета в следующем году по сравнению с текущим до 400 миллиардов рублей, то есть на 30,4%.

Расходы на предоставление льготникам бесплатных или льготных лекарств, медицинских изделий и специального питания в 2020 году запланированы в объеме 45 миллиардов рублей.

В проекте бюджета предусмотрели 1,3 миллиарда рублей на новую программу для граждан, страдающих хронической ишемической болезнью сердца или перенесших острый инфаркт миокарда. Их будут обеспечивать современными бесплатными лекарствами.

Также власти Москвы заложили в законопроекте средства для продолжения проекта «Здоровая Москва». Эта программа бесплатной доступной диспансеризации была запущена минувшем летом в специальных парковых павильонах. В текущем году медицинские осмотры в рамках проекта прошли более 430 тысяч человек. Сколько именно средств планируют потратить на это направление в последующие годы, в сообщении пресс-службы не уточняется.

На приобретение вакцин в проекте бюджета на 2020 год предусмотрели 2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом запланировано увеличение числа закупаемых вакцин против вируса папилломы человека, менингококковых инфекций и коклюша.

10,9 миллиарда рублей — предусмотренное на 2020 год финансирование из бюджета высокотехнологичной медицинской помощи. Запланированный объем ассигнований возрос на 29,8% по сравнению с текущим годом.

Еще с 2020 года планируется выделение средств на ремонт и переоснащение медицинских учреждений. Проблема устаревшего оборудования в поликлиниках и больницах стоит достаточно остро, и власти обратили на нее внимание при планировании расходов бюджета. На ремонт и переоснащение столичных медучреждений планируется направить 84,5 миллиарда рублей.

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На ремонт школ и надбавки бюджетникам

Также запланировано финансирование ремонта в образовательных и других социальных учреждениях. На развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения предусмотрено 15 миллиардов рублей, на ремонт и переоснащение детских садов и школ — 46,9 миллиарда рублей. На повышение качества работы и комфорта учреждений культуры планируют выделить 8,7 миллиарда рублей, спортивных учреждений — 7,5 миллиардов рублей.

В 2020 году планируется завершить реализацию программы обновления материально-технической базы столичных школ искусств «Искусство — детям». На это хотят выделить 3,3 миллиарда рублей.

500 миллионов рублей власти решили выделить на продолжение проекта по обновлению библиотечного пространства «Московские библиоцентры» в 2020 году.

Ежегодно в течение трехлетнего периода планируют увеличивать зарплату бюджетникам. Согласно проекту, это должно покрыть уровень инфляции. Столичное правительство планирует продолжить предоставление ежемесячных выплат врачам, получившим статус «Московский врач», и отдельным категориям медработников. В 2020 году на эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 миллиарда рублей.

Проект бюджета предусматривает, что учителям продолжат выплачивать два вида надбавок: 10 тысяч рублей ежемесячно за работу в «Московской электронной школе», а еще за классное руководство. В 2020 году на это хотят направить 18 миллиардов рублей.

Финансирование дошкольного, общего и среднего профессионального образования в следующем году намерены увеличить в среднем на 10-15 тысяч рублей на каждого учащегося или воспитанника в год.

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На транспорт, реновацию и благоустройство

© Сайт мэра Москвы

На мероприятия развития в 2020 году правительство Москвы планирует потратить 1278,9 миллиарда рублей, что составляет 40,6% расходной части бюджета.

В эту часть проекта бюджета входит столичная Адресная инвестиционная программа, на которую запланировано 663,9 миллиарда рублей. 615 миллиардов хотят направить на мероприятия развития: капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, взносы в фонд реновации.

Большую часть проекта бюджета составляют расходы на строительство метро, дорог и других транспортных объектов, закупку подвижных составов. В 2020 году на это планируют потратить 509,9 миллиарда рублей.

Продолжается реализация программы реновации. На нее в следующем году власти предусмотрели 103,3 миллиарда рублей.

Финансирование также запланировано под программу «Мой район».

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