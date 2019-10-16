РИАМО – 16 окт. Пользователи Сети назвали маленькую жительницу столицы Алину Якупову самым красивым ребенком в мире, сообщается на сайте kp.ru.

«Малышке всего шесть лет, но она уже успела сняться для глянца и принять участие в рекламных кампаниях модных брендов, а за судьбой очаровательной россиянки с ангельской внешностью в соцсетях следят более 20 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В аккаунте Алины в Instagram ее мама каждый день выкладывает новые фотографии дочери. Якупова занялась модельным бизнесом в четыре года и практически сразу стала известной. Маленькая модель уже снималась для Yudashkin Kids, Gloria Jeans и ходила по подиуму в Италии, а журналы Grazia и Instyle разместили ее фото на обложках.

Красотой Алины восхищаются дети и взрослые во всем мире, отмечая милые черты девочки: у нее роскошные русые волосы, глаза цвета морской волны и невероятно обаятельная улыбка.

«Ты самый красивый ребенок в мире!», «Я никогда не буду так хороша, как она», «Кукольное лицо и красивые голубые глаза», – пишут восторженные комментаторы.

Примечательно, что Якупова – не единственный российский ребенок, чью красоту признали на Западе. В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось Насте Князевой, которая успешно продолжает карьеру модели.