РИАМО – 16 окт. С начала 2019 года в службу занятости населения Подмосковья было подано 240,5 тысяч заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости, из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Помимо этого, за информацией о положении на рынке труда обратились 91,25 тысячи человек, а за профессиональной ориентацией – более 57 тысяч человек.

«Заявленная работодателями потребность с начала года составила 95,2 тысячи вакансий, причем 74,8% – по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 49 тысяч жителей Московской области», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она разъяснила, что сейчас в областном банке вакансий размещено 46 тысяч вакансий, из них 68,9% – по рабочим профессиям, а 94% – с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Подмосковье.

Уровень регистрируемой безработицы по региону на начало октября составил 0,52% к численности экономически активного населения.

В целом по России этот показатель равен 1%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.

Уровень общей безработицы в Московской области по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,8% к численности экономически активного населения.

Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 4,4%, а по Центральному федеральному округу – 2,7%, резюмируется в материале.