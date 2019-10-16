РИАМО - 16 окт. Инспекторы эконадзора в ходе ночного рейда в сельском поселении Чулковское Раменского округа пресекли повторную попытку завоза мусора на нелегальную свалку, которая была обнаружена ранее в водоохранной зоне реки Пахры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Сотрудники Минэкологии оперативно вызвали полицейских, которые задержали людей, разгружавших отходы.

«Ситуацию в Чулковском мы взяли на особый контроль – и не ошиблись: нарушители продолжают попытки завозить сюда отходы. На днях по инициативе министерства прошло совещание с представителями администрации округа, правоохранительных и надзорных органов», – отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По его словам, была получена договоренность о совместных действиях, в том числе блокировании подъездных путей к свалке. Сотрудники Минэкологии будут настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении нарушителей.

Ранее также обнаружили свалку вблизи сразу трех аэродромов – Домодедова, Мячкова и Жуковского, на землях сельхозназначения. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливаются собственники земель, на которых размещались отходы.