РИАМО - 16 окт. Новый детский сад на 125 мест планируют построить на улице Комарова в Волоколамске в 2020 году, контракт на проектирование здания заключен с ООО «Московская проектная компания», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно техзаданию, в составе здания должны быть предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия», - говорится в сообщении.

На прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2020 году», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство дошкольного учреждения предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.