РИАМО - 16 окт. В рамках комплексного благоустройства в парке «Дружба» на севере Москвы обустроили три специальных площадки для выгула собак, на них установили комплексы с препятствиями и всем необходимым для дрессировки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Одна из площадок появилась в районе дом №1 по Флотской улице, ее площадь составила порядка 520 квадратных метров. Еще одна площадка расположилась напротив дома №4Б по Фестивальной улицы, она заняла 220 квадратных метров. Третью площадку разместили на противоположной стороне от дома №32 по улице Лавочкина, ее площадь составила около 300 квадратных метров.

«По периметру всех площадок установлено ограждение, на них питомцы могут гулять без намордника и поводка. Здесь установлено все необходимое оборудование – комплексы с препятствиями, которые расположены последовательно. Это барьеры и туннели различного типа, кольца, подиумы. А на одной из площадок можно научить собаку двигаться по типу «змейка», для этого установлено препятствие слалом», - отмечается в материале.

Площадки устроены так, что подойдут не только для прогулок с питомцами, но и для дрессировки.

Посетители парка — жители прилегающих жилых массивов. В районе пешеходной доступности от озелененной территории проживает около 23 тысяч человек.

В настоящий момент в парке на площади более 40 гектаров продолжается комплексное благоустройство и озеленение.