РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 окт. В подмосковных Котельниках 18 октября состоится День донора, сдать кровь могут все желающие старше 18 лет, сообщается в группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Восемнадцатого октября в Доме культуры «Силикат» Котельников пройдет День донора. Кровь можно сдать с 9:00 до 12:00», – говорится в сообщении.

Желающим сдать кровь при себе нужно иметь паспорт. К донорству допускаются люди старше 18 лет и весом более 50 килограммов, не имеющие инфекционных заболеваний.

Вся собранная кровь и ее компоненты впоследствии направляются в подмосковные медорганизации для помощи нуждающимся – пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей.