РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Три маршрута, которые обслуживают 9 автобусов большого класса и 27 – малого, будут ходить к станции Опалиха с запуском МЦД-2 в конце 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«К станции Опалиха будут ходить 3 маршрута, которые будут обслуживать 36 транспортными средствами: 9 – большого класса, 27 – малого класса. Суммарный интервал составит чуть более 6 минут», – говорится в сообщении.

На территории городского округа Красногорск будут доступны шесть станций МЦД-2: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и новая станция Пенягино. Предполагается, что с запуском МЦД-2 транспортная доступность улучшится для 170 тысяч жителей Красногорска.