РИАМО - 16 окт. На 78-м километра автодороги М-10 в Московской области произошло лобовое столкновение грузовика и легковой машины, погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

«Около 10:00 сегодня на 78-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» произошло встречное столкновение грузовика и легкового автомобиля марки «ВАЗ». В результате ДТП погиб водитель легковушки», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства дорожной аварии выясняются. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который совершил выезд на полосу встречного движения.