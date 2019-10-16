РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. Жители подмосковного Красногорска могут доехать до станции Аникеевка на 51 автобусе, которые ходят по 7 маршрутам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«Станция Аникеевка обслуживается от остановочного пункта «Дачи», посадку и высадку на котором производят 7 маршрутов, из 3 – по регулируемым тарифам. В транспортном обслуживании будет задействован 51 автобус, из которых 28 – большого класса и 23 – малого класса», – говорится в сообщении.

МЦД-2 «Курско-Рижский» планируют открыть в конце 2019 года. На территории горокруга Красногорск будут доступны 6 станций МЦД-2: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и новая станция Пенягино. Предполагается, что с запуском МЦД-2 транспортная доступность улучшится для 170 тысяч жителей Красногорска.