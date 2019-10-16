РИАМО - 16 окт. В Подмосковье начали проводить профессиональное обучение для предпенсионеров, в программе участвует уже 1,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» областные центры занятости населения заключили с 84 образовательными организациями договоры на обучение порядка 2123 граждан предпенсионного возраста. На сегодняшний день уже приступили к обучению 1,5 тысячи предпенсионеров.

«Наше министерство еженедельно ведет мониторинг, содержащий сведения о лицах предпенсионного возраста, желающих принять участие в мероприятиях по обучению и дополнительному образованию. На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению готовы приступить более 2552 человек», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она отметил что в регионе до 2024 года планируется обучить порядка 11,5 тысяч жителей предпенсионного возраста.

Самыми востребованными направлениями в обучении являются инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерия, кадровое делопроизводство и информационные технологии.

Обучение могут пройти граждане Российской Федерации предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии в размере 11280 рублей в месяц.

Адреса и телефоны центров занятости населения размещены на сайте министерства социального развития Московской области в подразделе «Подведомственные организации и учреждения».