РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Шестьдесят пять автобусов по 14 маршрутам будут заходить на станцию Нахабино к запуску МЦД-2 в конце 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«К станции Нахабино со стороны улиц Вокзальная и Институтская будет заезжать 65 автобусов по 14 маршрутам, из них – 9 по регулируемым тарифам», – говорится в сообщении.

На маршруте №29 «станция Нахабино – Нефедьево» к станции Нахабино увеличили число машин на 1 автобус.