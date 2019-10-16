РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 окт. В конце текущего года уже 29 автобусов по 5 маршрутам будут ходить к станции Красногорская в подмосковном Красногорске с запуском МЦД-2 в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«К станции Красногорская будет следовать 29 автобусов по 5 маршрутам, из них 1 – по регулируемым тарифам. На 3 маршрутах будет добавлено 8 автобусов малого класса: на маршруте №3 «улица Братьев Горожанкиных, дом 26 - платформа Красногорская», №4 «Платформа Красногорская – микрорайон Изумрудные холмы», №15 «Платформа Красногорская – Лыжный стадион – платформа Красногорская»», – говорится в сообщении.

Интервал движения на маршрутах сократится на 5 минут и составит 3 минуты.