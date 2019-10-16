РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Жителей Красногорска до станции Павшино будут доставлять более 20 автобусных маршрутов с вводом МЦД-2 в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«К станции Павшино со стороны улицы Большая Воскресенская пассажиры смогут доехать на 19 маршрутах общественного транспорта, которые будут обслуживать 120 автобусов. Суммарный интервал движения автобусов составит около 1 минуты. Со стороны улицы Вокзальная пассажиры смогут добраться до платформы на 4 маршрутах, на которых будет задействовано 28 автобусов. Интервал движения на остановке составит порядка 1 минуты», – говорится в сообщении.

К станции Павшино организуют также заезд маршрута №824 «Красногорск (микрорайон Чернево) – Захарково». Ранее автобус ехал по Волоколамскому шоссе в сторону области и поворачивал на улицу Речную. После изменений, перед поворотом на улицу Речную, автобус повернет на Железнодорожный переулок к станции Павшино. На маршруте на 10 минут сократится интервал движения, автобусы будут ходить каждые 20 минут.