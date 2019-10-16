РИАМО - 16 окт. В Подмосковье на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал» в ходе досмотра при прохождении фитосанитарного контрольного поста была задержана партия цветов альстромерии, завезенная из Эквадора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На срезах растений был опасный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Он является карантинным для РФ объектом.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в материале.

Зараженные растения будут уничтожены, как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.