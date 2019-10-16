РИАМО - 16 окт. Мособлдума рассмотрит законопроект о предоставлении денежных выплат вместо продуктовых наборов беременным и детям до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, напомнил, что в декабре 2018 года Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым некоторые муниципалитеты в порядке эксперимента получили право вместо продуктовых наборов предоставлять беременным женщинам и молодым мамам денежную выплату. Пилотный проект прошел в Ивантеевке, Зарайске и Раменском.

«Сегодня уже можно сказать, что данный эксперимент успешно себя зарекомендовал – около 70% из числа получающих данную льготу высказались за монетизацию. В связи с этим принято решение ввести денежную выплату в целом по Московской области. Это позволит сэкономить порядка 180 миллионов рублей за счет закрытия пунктов выдачи продуктовых наборов – эти средства можно будет направить на нужды медицинских учреждений», – заявил парламентарий.

Кроме того, в поликлиниках появятся дополнительные помещения, что позволит укрепить первичное звено, поскольку также освободится медицинский персонал, который можно будет перенаправить, например, в образовательные организации, заключил Брынцалов.