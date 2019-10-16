РИАМО - 16 окт. Проектом нового трехлетнего бюджета Москвы предусмотрены мероприятия по развитию сети общественных туалетов с общим объемом финансирования около 5,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту столичного бюджета на 2020-2022 годы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте столичного парламента. Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов» является частью госпрограммы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

«На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сети общественных туалетов» на 2020-2022 годы запланированы бюджетные ассигнования в объеме 5,16 миллиарда рублей, в том числе: в 2020 году – 1,82 миллиарда рублей, в 2021 году – 1,77 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,57 миллиарда рублей», - говорится в записке.

В частности, предусматриваются ассигнования на эксплуатацию общественных туалетов в следующих размерах: в 2020 году – 1,46 миллиарда рублей, в 2021 году – 1,44 миллиарда рублей, в 2022 году - 1,49 миллиарда рублей.

Кроме того, на ремонт общественных туалетов, закупку новых передвижных туалетов, обустройство производственных баз в 2020 году намерены направить 357,2 миллиона рублей, в 2021 году - 334,3 миллиона рублей, в 2022 году - 79,8 миллиона рублей.

Столичная госпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» нацелена на гарантированное обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Также программа предполагает модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение госпрограммы за счет средств бюджета Москвы в 2020-2022 годах планируется в размере 342,71 миллиарда рублей.