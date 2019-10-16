РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Автобусный маршрут, который соединит микрорайон Павшинская пойма Красногорска с новой станцией Пенягино, запустят к открытию МЦД-2 в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего от Красногорска до станций МЦД-2 будут курсировать 80 автобусных маршрутов областных перевозчиков, в транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут.

«В Красногорске к открытию новой станции МЦД-2 Пенягино, которая находится рядом с микрорайоном Павшинская пойма, запустят новый маршрут №5 «микрорайон Павшинская пойма – платформа Пенягино», – говорится в сообщении.

Автобус будет проезжать микрорайон Павшинская пойма, жилые кварталы «В Павшинской пойме» и «Мыс Первый», улицы Зверева и Спасскую и выезжать на Волоколамское шоссе. Рядом со станцией Пенягино поставят новую остановку на улице Зверева. Маршрут будут обслуживать 3 автобуса среднего класса с интервалом движения от 9 до 11 минут.

«Всего к станции Пенягино будут ходить 8 маршрутов, из которых 3 – по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельной категории граждан. На маршрутах будут работать 77 автобусов с интервалом в 10 минут», – говорится в сообщении.