РИАМО - 16 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Биокомплекс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» о внесении сведений в отношении ООО «Биокомплекс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения общества от заключения контракта на техническое обслуживание мобильной насосно-транспортной системы «Поток».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия ООО «Биокомплекс» не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - поясняется в материале.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Биокомплекс» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.