РИАМО - 16 окт. В аэропорту Шереметьево на СВХ ООО «Москва-Карго» было приостановлено оформлении партии живых мышей из Германии из-за неправильно оформленных ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: ветеринарный сертификат от 27 сентября 2019 года №27/09 оформлен на бумажном бланке без использования специальной бумаги, водяных знаков и других степеней защиты», - говорится в сообщении.

Груз оформлен после предоставления дополнительной информации от ветеринарной службы Германии по фактам выявленных нарушений.