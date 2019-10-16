РИАМО - 16 окт. На могиле певца Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище в столице открыли памятник, который был создан на деньги родителей артиста, для этого им пришлось продать квартиру, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Идею памятника я одобрил сразу, с первого взгляда. В Красноярске даже был конкурс, там было много макетов. Губернатор посмотрел и сказал: «Так это же Дима, его харизма, его движения». Это он. Вопрос был в финансировании. Мы продали квартиру, которую Дима мне подарил», - сказал отец певца Александр Хворостовский.

Он также добавил, что этот памятник отличается от всех других - великий певец как будто пойман в движении.

На открытии памятника присутствовали коллеги, родные, друзья и близкие великого певца. Среди гостей: журналист Владимир Познер, адвокат Павел Астахов и многие другие. На мероприятии также зачитали сообщение министра культуры РФ Владимира Мединского.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году он победил в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе и с 1990 года работал с лучшими оперными театрами мира, такими как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Баварская государственная опера (Munich State Opera), Берлинская государственная опера, театр «Ла Скала» (Милан) и другими.

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