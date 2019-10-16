РИАМО - 16 окт. Мужчину госпитализировали в столичную городскую клиническую больницу имени Иноземцева, там медики обнаружили и извлекли из его глаза инородное тело, сохранив при этом зрение, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Скорая помощь доставила 49-летнего мужчину прямо с работы. По словам пациента, он случайно наткнулся левым глазом на металлический прут.

«При осмотре в приемном отделении врачи обнаружили внутриглазное инородное тело, край которого виднелся в ране склеры. Результаты компьютерной томографии показали, что инородное тело имеет большие размеры и неправильную изогнутую форму», - говорится в сообщении.

Врачи приняли решение удалять инородное тело через склеральную рану. Операция прошла успешна, проведена первичная хирургическая обработка.

Зрение мужчине удалось сохранить. После выписки он будет наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.