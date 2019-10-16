РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. В полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» вышли два жителя Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Доброволец России-2019» – конкурс лучших волонтерских инициатив. Жители Люберец рассказали о реализации своих добрых проектов, а также преодолели несколько отборочных этапов.

«Вместе с другими полуфиналистами люберецкие добровольцы Сергей Бызин и Инна Сеуткина успешно выполнили задания заявочного и заочного этапов и сейчас готовятся к финалу. Авторы лучших проектов, участвующих в конкурсе, получат грант на их дальнейшее развитие. Желаю люберчанам только победы!» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что полуфиналист Сергей Бызов занимается помощью бездомным людям, их социальной адаптацией. Он – координатор добровольческих проектов сети приютов «Дом трудолюбия «Ной». Сергей представил на конкурс проект «Автомобиль социальной помощи «Ной». На такой машине сотрудники приюта забирают с улицы маломобильных и бездомных людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общероссийский конкурс «Доброволец России» стал ключевым событием в сфере развития волонтерства в России. Он проходит девятый год подряд.